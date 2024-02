Napoli- Hellas Verona: 2-1. Ngonge ed una magia di Kvara lanciano Mazzarri ad un passo dalla zona Champions

Il Napoli batte l’Hellas Verona per 2-1 grazie alle reti di Ngonge (79°) e Kvaratskhelia (87°) che ribaltano la rete dell’iniziale vantaggio scaligero di Coppola (72°).

Vittoria meritata degli uomini di Mazzarri che hanno dominato in lungo e largo la partita, specie nel primo tempo, quando Montipò si è opposto in almeno 2 occasioni in maniera miracolosa su Kvara. Nella ripresa Hellas Verona un po’ meglio ed al 72° trova la rete del vantaggio con Coppola, fortunato nel rimballo con la spalla.

Ma la qualità degli uomini di Mazzarri è superiore, anche se un Montipò in giornata nega la gioia del gol prima a Mazzocchi e poi a Lindstrom. Nulla può però contro la giocata dello stesso Lindstrom, che libera l’ex Ngonge che agguanta al 79° il meritato pareggio. Passano 8 minuti ed a Fuorigrotta va in scena una giocata degna del nome dello Stadio: palla recuperata da Mazzocchi, che la dà a Kvara, controllo veloce e tiro dal limite: nulla da fare per Montipò.

Azzurri vittoriosi ed ad un punto dalla zona Champions, in attesa della gara tra Atalanta e Lazio.

Napoli- Hellas Verona: 2-1 (pt 0-0)

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (52′ Mazzocchi), Anguissa, Lobotka (85′ Dendoncker), Cajuste (62′ Ngonge), Politano (62′ Lindstrom), Kvaratskhelia, Simeone (85′ Raspadori). All. Mazzarri

VERONA: Montipò; Tchatchoua, Coppola (86′ Magnani), Dawidowicz, Cabal, Serdar, Duda (86′ Tavsan), Lazovic (81′ Vinagre), Suslov (81′ Daniel Silva), Folorunsho, Noslin (60′ Swidersky). All. Baroni

Arbitro: Piccinini di Forlì

Marcatori: 72′ Coppola, 79′ Ngonge, 87′ Kvaratskhelia

Note: ammoniti Coppola, Mario Rui, Suslov, Lindstrom, Lobotka

Foto sscnapoli.it