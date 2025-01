Portici – Arrestati 2 pusher mentre vendono droga a un minorenne

Controlli serali antidroga a Portici per i Carabinieri della locale stazione. A finire in manette due giovani pusher.

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per spaccio di droga 2 pusher. I due hanno 21 e 20 anni, sono entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno sorpreso i 2 mentre cedevano dell’hashish a un 17enne. Bloccati, sono stati perquisiti. Sequestrate altre 2 stecche della stessa sostanza.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’acquirente minorenne è stato segnalato alla Prefettura.