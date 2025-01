Torre del Greco – Il 13 gennaio inaugurazione della nuova Casa dell’Acqua in località Leopardi

Velia Ambiente Srl, in collaborazione con il Comune di Torre del Greco, inaugura una nuova Casa dell’Acqua in Via Nazionale, adiacente al parcheggio del Buon Consiglio. L’evento si terrà lunedì 13 gennaio 2025, dalle ore 10 alle ore 13, con un’apertura speciale durante la quale sarà erogata acqua gratuitamente per tutti i cittadini.

Durante la mattinata, saranno distribuiti gadget ecologici, come bottiglie in vetro riutilizzabili, per promuovere uno stile di vita più sostenibile e plastic free.

Due Case dell’Acqua operative a Torre del Greco

Con questa nuova apertura, Torre del Greco rafforza la propria rete di Case dell’Acqua. Accanto alla struttura di Via Nazionale, è già operativa una Casa dell’Acqua in Via Scappi Novesca, a disposizione dei cittadini.

Le Case dell’Acqua rappresentano un servizio innovativo e sostenibile, garantendo acqua potabile di qualità a costi ridotti, riducendo al contempo l’uso di bottiglie di plastica e contribuendo alla tutela dell’ambiente.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Questa iniziativa rientra in un piano più ampio volto a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle risorse idriche e della riduzione dei rifiuti plastici. Torre del Greco continua così a fare passi avanti per la sostenibilità, offrendo soluzioni concrete per il benessere della comunità e del territorio.

L’inaugurazione di lunedì 13 gennaio è aperta a tutti. Vi aspettiamo per scoprire insieme un futuro sempre più green.