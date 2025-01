San Giorgio a Cremano – Domani scuole regolarmente aperte

ALLERTA GIALLA PER DOMANI 13 GENNAIO. SCUOLE APERTE. DECISIONE CONDIVISA CON I SINDACI DEL VESUVIANO

Cari concittadini,

a seguito dell’allerta meteo di livello giallo emessa dalla Protezione Civile per la giornata di domani, 13 gennaio, d’accordo con i Sindaci del Vesuviano, le scuole resteranno APERTE.

Il bollettino non prevede pioggia e non segnala particolari rischi legati al vento o ad altre criticità tali da giustificare la chiusura delle scuole. Ovviamente non sarebbe neanche una notizia da dare, ma data la confusione creata da notizie fasulle che girano bene informare correttamente tutti.

Comprendiamo che il freddo improvviso abbia portato qualche disagio, ma ricordiamo che si tratta di condizioni tipiche della stagione invernale.

Le scuole resteranno quindi aperte regolarmente, garantendo ai nostri ragazzi la continuità scolastica.

Invitiamo comunque tutti a prestare attenzione negli spostamenti e ad adottare le normali precauzioni in caso di pioggia non essendo il meteo una scienza esatta