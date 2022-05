Napoli – Gli episodi di cronaca di ieri: 4 pistole a Casandrino, arresti a Ponticelli, Decumani e Arenella

Casandrino: sorpreso con 4 pistole e parti di uniformi dei Carabinieri. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Papa Giovanni XXIII a Casandrino dove hanno rinvenuto, in un borsello, 8 falsi tesserini dell’Arma dei Carabinieri mentre, nel garage, hanno trovato due auto rubate alle quali erano state apposte targhe clonate.

I poliziotti, all’interno delle vetture, hanno trovato 3 pistole Beretta modello 98fs e una pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 9×21, tutte con matricola abrasa, 60 cartucce, un taser, un lampeggiante, un apparato sirena bitonale, un jammer, due paia di manette, tre decreti di perquisizione domiciliare falsi, 4 pettorine, 5 mascherine, un portatessera da collo e una paletta segnaletica riportanti lo stemma contraffatto dell’Arma dei Carabinieri nonché alcune parti di uniformi dei Carabinieri.

Un 35enne di Casandrino, è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento e ricettazione.

———————————————

Ponticelli: aggredisce la ex compagna. Arrestato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il reparto di ginecologia dell’Ospedale Villa Betania per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata minacciata ed aggredita dal suo ex convivente che, solo grazie all’intervento di un addetto alla vigilanza, si era dato alla fuga.

Gli operatori, poco dopo, presso il pronto soccorso hanno rintracciato e bloccato l’aggressore identificandolo per un 34enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori.

———————————————

Arenella: tenta di rubare in un appartamento. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in uno stabile di via Pietro Castellino per la segnalazione di due persone che stavano armeggiando accanto alla porta d’ingresso di un’abitazione.

I poliziotti, una volta entrati nell’androne del palazzo, hanno sorpreso due uomini che stavano uscendo velocemente dal portone ed hanno bloccato uno di essi trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

un 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

———————————————

Decumani : sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in largo San Marcellino trovandolo in possesso di 9 involucri contenenti 4,3 grammi circa di cocaina e 535 euro.

un 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

———————————————–

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Turati e Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 56 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e controllati 34 veicoli.