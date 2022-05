Castellammare di Stabia – Controlli sul territorio: identificate 147 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, controllati 71 veicoli

Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia, in particolare nel Rione Savorito, piazza Principe Umberto e corso Garibaldi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 147 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, controllati 71 veicoli ed è stata altresì contestata una violazione del Codice della Strada per non essersi fermato all’alt.

Inoltre, gli operatori, con il supporto dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in uno stabile di via Traversa Lattaro dove hanno rinvenuto 35 involucri contenenti circa 28 grammi di marijuana, 50 dosi di crack del peso di 12 grammi e 30 bustine con circa 7 grammi di cocaina che sono stati sequestrati.