Napoli – Gli azzurri battono 4-0 il Teramo in amichevole, tripletta di Osimhen

Napoli: Ospina (65′ Contini) Malcuit (83′ Mezzoni), Koulibaly (86′ Labriola), Luperto (46′ Manolas), Ghoulam (86′ Bifulco), Gaetano, Demme (80′ Palmiero), Politano (75′ Tutino), Lozano (83′ Zerbin), Younes (65′ Ciciretti), Osimhen (75′ Llorente). All.Gennaro Gattuso

Teramo: Valentini, Diakite, Tentardini, Arrigoni, Cristini, Mungo, Ilari, Bombagi, Piacentini, Cianci, Viero. All. Paci

Arbitro: Claudio Petrella

Marcatori: 3′ V. Osimhen, 13′ H. Lozano, 60′ V. Osimhen, 65′ V. Osimhen

CASTEL DI SANGRO – La prima come “entree” di benvenuto, la seconda per assaporarne ancora meglio il gusto. Per Osimhen le triplette sono come le ciliegie: una tira l’altra. Dopo i tre gol all’Aqulila nella prima uscita stagionale, Viktor ne segna altri 3 al Teramo. Una “par condicio” che, in tempi di seggi politici, elegge Osimhen quale nuovo bomber azzurro e lo colloca ben alto nel fervido entusiasmo del popolo napoletano. E’ certamente lui l’uomo patinato di questa anticamera estiva che prelude alla nuova stagione. Risultati che in questo periodo contano come un venticello leggero e fugace, ma le qualità e le virtù di questo ragazzo esplosivo si notano all’orizzonte anche in controluce. Il Napoli vince il secondo test stagionale contro il Teramo, dopo il triangolare di esordio in Abruzzo, e mette in agenda anche un bellissimo gol di Lozano che implementa la quaterna di giornata. Finisce così il suggestivo e produttivo ritiro di Castel di Sangro. L’appuntamento nello splendido consesso abruzzese, che strizza anche l’occhio ad un ambiente bucolico e affascinante, è per la prossima estate. Il Napoli ora riprende il cammino dal Centro Tecnico di Castelvolturno per poi affrontare tra una settimana la terza amichevole col Pescara al San Paolo.

– PRIMO TEMPO –

3′ – goool Osimhen

3′ – angolo di Ghoulam, sponda di Lozano ed entrata vincente di Viktor che infila l’1-0

10′ – destro di Cianci e bella parata di Ospina

13′ – goooooool Lozano!

13′ – gran destro di Hirving che infila l’incrocio dal lato opposto del tiro: 2-0

23′ – gran progressione di Politano che salta due avversari e calcia di sinistro potente, palla alta di poco

24′ – destro di Osimhen, il portiere devia

39′ – bella azione collettiva manovrata rifinita da Younes che serve Gaetano in area: palo!

– SECONDO TEMPO

46′ – entra Manolas per Luperto

60′ – gooool Osimhen

60′ – Younes lancia in profondità Viktor che è implacabile sotto rete: 3-0

60′ – doppietta del nuovo bomber azzurro

65′ – goool Osimhen!

65′ – tripletta di Viktor che trova la rete con un guizzo in area: 4-0

65′ – entra Ciciretti per Younes

65′ – entra Contini per Ospina

65′ – entra Prezioso per Gaetano

71′ – bel sinistro a giro di Politano che colpisce il palo

75′ – entra Llorente per Osimhen

75′ – entra Tutino per Politano

80′ – entra Palmiero per Demme

83′ – entra Zerbin per Lozano

83′ – entra Mezzoni per Malcuit

86′ – entra Labriola per Koulibaly

86′ – entra Bifulco per Ghoulam

90′ – finisce 4-0 per il Napoli la seconda amichevole stagionale contro il Teramo