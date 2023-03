Napoli – Falsa denuncia di smarrimento della carta di circolazione precedentemente ritirata: denunciato 54enne

Un napoletano di 54 anni ha circolato per lungo tempo con un motociclo già sottoposto a sequestro amministrativo in quanto privo della prevista copertura assicurativa R.C.A. dal 2015, con contestuale ritiro della carta di circolazione ed affidamento in custodia del veicolo.

Pochi giorni fa, a bordo dello stesso motociclo, l’uomo è stato sottoposto ad un controllo da parte del personale della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sulla Tangenziale di Napoli ed ha esibito la nuova carta di circolazione.

Gli investigatori hanno approfondito i controlli ed hanno accertato che il conducente e proprietario del veicolo aveva falsamente denunciato lo smarrimento della carta di circolazione, che in realtà era stata ritirata, ottenendo una copia del documento dalla Motorizzazione con cui continuava a circolare.

Per tutto quanto accertato, l’uomo è stato denunciato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e sanzionato per la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per un importo pari ad € 1984,00, con la revoca della patente di guida ed affidamento al custode acquirente per l’alienazione del veicolo.