Napoli – Evade dai domiciliari, fermato 33enne

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne napoletano per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando il motivo del tentativo di fuga; l’uomo, infatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.