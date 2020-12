Napoli – Evade dai domiciliari, denunciato 44enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico degli Spicoli all’altezza di via Giacomo Savarese, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

G.P., 44enne napoletano, è stato denunciato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.