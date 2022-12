Napoli – Emessi 8 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi

Il Questore di Napoli ha emesso cinque provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ex art. 13bis del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2000.

Due di questi, della durata di un anno, sono stati emessi nei confronti di due napoletani di 19 e 21 anni che, lo scorso 25 settembre, erano stati denunciati per rissa avvenuta all’interno di un locale di via Coroglio; un altro, della durata di due anni, è stato irrogato ad un 21enne napoletano che lo scorso 26 settembre, in piazza Carlo III, era stato denunciato per lesioni personali aggravate. Altri due provvedimenti, invece, della durata di uno e due anni, sono stati adottati nei confronti di un 42enne e un 53enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, in quanto il 4 dicembre scorso, in via Litoranea, il primo era stato arrestato per lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’altro era stato denunciato per minaccia.

Ancora, 3 provvedimenti ex art. 13 del D.L. 14/2017, come recentemente modificato dal D.L. 130/2020, della durata di uno, due e quattro anni, sono stati emessi rispettivamente nei confronti di un 41enne algerino che lo scorso 18 febbraio, in via Carriera Grande, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, di un 24enne napoletano che il 2 settembre scorso, in piazza Nazionale angolo via Rimini, era stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed, infine, di un 31enne napoletano che lo scorso 10 aprile, in via Monte Rosa, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali provvedimenti, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento nelle strade in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.