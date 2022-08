Rione Alto: ruba tavole da ponteggio. Arrestato. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rocco Jemma hanno notato un’autovettura scendere da un marciapiedi con l’abitacolo ed il tetto colmo di tavole da ponteggio.

I poliziotti si sono avvicinati al veicolo per effettuare un controllo ma il conducente, alla loro vista, dopo aver impattato contro la volante, ha tentato di investire uno degli operatori.

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto accertando che il materiale edile era stato rubato da un cantiere poco distante.

E.C., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ed è stato, altresì, sanzionato per guida senza copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Infine, il materiale edile è stato restituito al legittimo proprietario. Acerra: tenta un furto ad un distributore automatico. Arrestato. Stanotte gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Leonardo Da Vinci per la segnalazione della presenza di una persona che stava armeggiando vicino ad un distributore automatico di generi alimentari.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo che, poco prima, con un cacciavite aveva forzato la serratura che apriva la porta in vetro nonché la gettoniera del distributore, lo hanno bloccato identificandolo per G.M., 35enne acerrano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.

Controlli nei Comuni vesuviani. Ieri gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Striano, San Gennaro Vesuviano e Somma Vesuviana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 193 persone e controllati 97 veicoli nonché 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari.



Forcella: non si ferma all’alt. Raggiunto e arrestato. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annunziata hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due persone ma il conducente, alla loro vista, ha continuato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno inseguiti fino a quando, giunti in via Postica alla Maddalena, il passeggero è sceso dall’autoveicolo per proseguire la fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre il conducente, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di una patente di guida rubata a San Giuseppe Vesuviano.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che l’auto era stata rubata nella stessa giornata in via Padre Luigi Tosti e che l’uomo, lo scorso 10 agosto, aveva perpetrato un furto in un’abitazione di via Antonio Ranieri.

L.C., 32enne gambiano con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione e furto in abitazione.