Napoli e Avellino – Truffa sui bonus edilizi: crediti fittizi per circa 1,7 miliardi di euro, 21 indagati

Dalle prime ore della mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli ed

Avellino stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino e un

sequestro preventivo d’urgenza della locale Procura della Repubblica, aventi ad oggetto crediti d’imposta

inesistenti.

L’indagine, originata da una analisi di rischio del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate e delegata

dalla Procura irpina al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e al Gruppo di Avellino, ha permesso

di identificare una complessa ed articolata rete di soggetti che, nel corso degli ultimi mesi e su base quotidiana,

anche dopo gli interventi normativi adottati a partire dal novembre 2021 per contrastare le frodi nel settore, ha

inviato all’Agenzia delle entrate un elevatissimo numero di comunicazioni di cessione connotate da svariati

fattori di rischio, quali:

– importi ingenti dei crediti ceduti (prevalentemente “Ecobonus” e “Bonus Facciate”), frazionati tra numerose

comunicazioni;

– ricorrenza e interscambiabilità degli stessi soggetti nel ruolo di cedente e cessionario;

– fatture di acquisto, asseritamente ricevute dal cessionario, assenti o di importo fortemente incoerente rispetto

alla spesa indicata nella comunicazione all’Agenzia delle entrate;

– soggetti esecutori dell’asserito intervento edilizio con profilo fiscale evanescente e/o con elementi di

collegamento ricorrenti con i beneficiari;

– particelle catastali dichiarate nei modelli di comunicazione all’Agenzia delle entrate corrispondenti ad immobili

inesistenti nella pressoché totalità dei casi esaminati;

– presenza di persone fisiche collocate con prevalenza in Campania;

– presenza di persone fisiche senza fissa dimora, decedute e con precedenti penali.

Gli sviluppi delle indagini hanno permesso di accertare un ammontare di crediti fittizi per circa 1,7 miliardi di

euro, parte dei quali usati in compensazione.

Gli interventi edilizi dai quali sarebbero sorti i crediti (per un importo complessivo di lavori dichiarati di circa

2,8 miliardi di euro) erano riferibili a immobili inesistenti, con indicazione nelle comunicazioni di cessione, in

oltre 2.000 casi, di comuni anch’essi inesistenti.

Contestualmente al sequestro sono in corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano,

Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 soggetti indagati per il reato di associazione per

delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato