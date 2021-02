Napoli – Droga ed estorsione, in carcere 46enne

Sabato pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile hanno fermato in piazza Cavour A. M., 46enne napoletano con precedenti di polizia, e hanno accertato che era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 28 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli poiché condannato alla pena di 6 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione nonché al pagamento di 2600 euro per estorsione, produzione, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.