Napoli – Droga, arrestato 53enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonchè per detenzione di munizionamento, un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dei Commissariato San Ferdinando, durante i servizi all’uopo predisposti, nella zona del Pallonetto, hanno controllato l’abitazione del soggetto dove hanno rinvenuto ben occultati, 260 grammi circa di marijuana, 2 grammi circa di cocaina e un proiettile GFI360 nascosto all’interno di un porta attrezzi.