Napoli – Droga in casa, arrestata 50enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 50enne napoletana con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostenze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione della donna dove hanno rinvenuto, nascosti in un cassetto della cucina, 2 panetti, un pezzo e 36 stecche di hashish del peso complessivo di circa 250 grammi, un bilancino di precisione e 710 euro in banconote di vario taglio.