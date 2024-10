Napoli – Aggredisce gli agenti, nei guai 25enne

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne dominicano, irregolare sul territorio nazionale, per lesioni, oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e daneggiamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Cappella a Pontenuovo, hanno notato tre persone che con fare guardingo, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo. Uno di essi, vistosi raggiunto, ha iniziato ad aggredire i poliziotti con calci e pugni fin quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 887 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, di cui non ha saputo giutificare la provenienza.

L’indagato, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha continnuato nella sua condotta violenta, arrivando a danneggiare anche un monitor della Pubblica Amministrazione.