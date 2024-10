Acerra – Aggredisce la moglie, arrestato 32enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per detenzione illegale di arma clandestina, di arma alterata e ricettazione, un 32enne di Castelvolturno con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un’abitazione di Acerra per la segnalazione di una donna aggredita da un uomo.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla donna che ha raccontato di essere stata aggredita, come già avvenuto in precedenti occasioni, dal marito. Quest’ultimo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, alla vista degli operatori, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

La vittima ha poi aggiunto di essere stata minacciata dal marito, antecedentemente, anche con una pistola motivo per il quale, gli agenti hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’uomo a Castelvolturno, dove hanno rinvenuto una pistola Beretta con matricola abrasa, un fucile a canne mozze, risultato provento di furto, 12 cartucce cal. 12 e altre 30 cal. 7.65.