Torre del Greco – Forum dei Giovani protagonista alla Notte Sacra Edizione 2024

I giovani protagonisti alla Notte Sacra Edizione 2024. Con ben due iniziative il Forum dei Giovani di Torre del Greco ha partecipato alla kermesse organizzata dal Comitato Notte Sacra, in onore di San Vincenzo Romano. Dodici artisti sul sagrato della Basilica di Santa Croce si sono esibiti per il Next Gen Festival, progetto musicale a cura dell’ente di rappresentanza giovanile nella serata di sabato 12 ottobre. Il contest, progettato dal consigliere del Forum Giorgio Cropano e dal vicepresidente Cristiano Borriello, ha consentito ai dodici artisti di esibirsi di fronte a una piazza gremita di persone. Due le categorie giudicate dal direttore artistico Vincenzo Nocerino: canto e teatro. Per la prima categoria si sono esibiti: Raffaele Di Donna, Flavia Scarpati, Daniele Langella, Giampworld, Roberta Amendola, Christian Di Rosa, Di Donna, Carola e Biagio, Dangio e Divertenseria. Per la seconda categoria, in gara la Compagnia More e il duo composto da Arianna Mennella e Gaia Liberti. La giovanissima Roberta Amendola si è aggiudicata il primo posto nella categoria canto. La Compagnia More, invece, ha trionfato nella categoria teatro. Al termine della serata il direttore artistico ha conferito al Forum dei Giovani un encomio per l’impegno profuso nel corso della manifestazione, consegnando nelle mani del presidente Alfredo Izzo una targa in segno di una viva riconoscenza. Giovani protagonisti anche nella serata di domenica 13 ottobre. A partire dalle ore 18, con un apposito stand in via Roma, il Forum dei Giovani ha dato il via al progetto “Un libro al buio”, su idea delle coordinatrici Flavia Scarpati e Arianna Mennella. L’iniziativa, nata per favorire la cultura del riutilizzo e la passione per la lettura, consiste nella donazione di libri ai passanti, a titolo gratuito. I testi sono però incartati in un involucro di carta riciclata che ne nasconde il contenuto. <<Due iniziative che ci hanno consentito di partecipare alla Notte Sacra rappresentando un valore aggiunto e avvicinando centinaia di giovani. Il Next Gen Festival è la testimonianza di come, sul territorio, esista una vera e propria spinta artistica giovanile fatta di talento e passione. L’iniziativa “Un libro al buio” ci consente di riutilizzare centinaia di testi che ci vengono donati e che, senza la realizzazione di questo progetto, finirebbero tra i rifiuti>> – spiega l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco.