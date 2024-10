Frattamaggiore – Tenta di rubare un’auto, fermato 28enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne giuglianese per furto aggravato, danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, un agente della Questrura di Milano, libero dal servizio, nel transitare in via Vergara a Frattamaggiore, ha notato tre persone intente a forzare lo sportello anteriore di un’auto in sosta e, senza mai perdere di vista i tre soggetti, ha immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore che sono tempestivamente intervenuti.

Due dei tre uomini, alla vista degli operatori, si sono dati a repentina fuga mentre il terzo, dopo essere salito a bordo di un’altra auto parcheggiata poco distante, per guadagnarsi la fuga, ha speronato la volante per poi scendere dal veicolo e scappare in direzione di via Arena. Inseguito dagli agenti, è stato raggiunto e con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e messo in sicurezza.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che l’autovettura, oltre a presentare danni alla portiera anteriore, aveva subito anche delle manomissioni all’impianto elettrico; nell’autovettura con cui il prevenuto aveva tentato la fuga, invece, gli agenti hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso.