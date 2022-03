Napoli – Detiene pistola e munizioni a casa, arrestato 41enne

Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo in via San Cosmo Fuori Porta Nolana presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, in una cassaforte nella cabina armadio, una pistola Sig Sauer 9×21 con matricola abrasa e 60 cartucce dello stesso calibro.

E.R., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo di munizionamento.