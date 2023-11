Napoli – Detenzione di sostanze stupefacenti, fermato 21enne di Volla

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Salerno, all’interno del Centro Direzionale, hanno notato un’auto con a bordo due giovani che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando il conducente in possesso di due bustine di marijuana e di 300 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione all’interno della cui cantina, hanno rinvenuto una busta con 31 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 35 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto, un 21enne di Volla con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.