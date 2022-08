Napoli – Denunciato un sorvegliato speciale, sequestrate 10 dosi di marijuana

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Rosa hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha provato a confondersi tra la folla nel tentativo di eludere il controllo ma lo hanno raggiunto e identificato in un 42enne napoletano con precedenti di polizia.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli della durata di 2 anni e non aveva con sé la carta di permanenza. Per tali motivi è stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.

Inoltre i poliziotti, poco distante, hanno notato un sacchetto all’interno di un’aiuola rinvenendo 10 dosi con 15 grammi e mezzo di marijuana che hanno sequestrato.