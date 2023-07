Napoli – Controlli nella movida, il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Vomero e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nelle zone di Mergellina al Vomero e Bagnoli.

Nel corso del servizio gli operatori, a Mergellina, hanno identificato 140 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, controllato 25 veicoli e contestato una violazione al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa; sono stati infine, controllati 20 esercizi commerciali.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone hanno identificato 46 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, controllato 3 attività commerciali di cui 2 sanzionate amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico e controllato 10 veicoli; inoltre, sono state contestate 22 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata.

In zona Coroglio, i poliziotti del Commissariato Bagnoli hanno identificato 154 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllato 81 veicoli, 5 esercizi commerciali ed elevato 3 sanzioni amministrative per mancata emissione di scontrino fiscale e per aver riscontrato la presenza di un lavoratore irregolare.

Infine, due persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.