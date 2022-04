Napoli – Controlli “movida”, ecco il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli al centro storico e nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare in piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, largo Banchi Nuovi, via Mezzocannone, via Costantinopoli e in piazza Bellini hanno identificato 216 persone e controllato 23 esercizi commerciali.

Durante i controlli, i poliziotti hanno notato un viavai di persone all’esterno di un locale nel quale, una volta entrati, hanno trovato uno spazio allestito con una consolle musicale ed hanno sorpreso numerose persone assembrate, intente a ballare e a consumare bevande alcoliche.

Gli operatori hanno interrotto la musica ed identificato il titolare, un 32enne napoletano, che non ha esibito alcuna autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intrattenimento danzante e lo hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in violazione delle prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, poiché sprovvisti della prescritta licenza di agibilità e del certificato prevenzione incendi (CPI), per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e per mancato rispetto degli obblighi sulla sicurezza poiché l’uscita di sicurezza è risultata sbarrata e chiusa a chiave.

Inoltre, lo hanno altresì sanzionato perché sprovvisto del nulla osta di impatto acustico e, insieme a un dipendente, poiché effettuavano l’attività di addetti al controllo; ancora, il locale è stato sottoposto a sequestro penale.

Infine, i poliziotti del Commissariato Montecalvario nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo e largo Berlinguer hanno identificato 43 persone, contestato 16 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso 10 veicoli in divieto di sosta.