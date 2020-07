Napoli – Controlli della Polizia a Secondigliano, ecco i risultati

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi del corso Secondigliano e del parco Gaetano Enrico.

Nel corso dell’attività sono state identificate 52 persone di cui 10 con precedenti di polizia e sono stati controllati 22 veicoli e 12 motocicli di cui 4 sequestrati amministrativamente e 8 sottoposti a fermo amministrativo.

Inoltre, sono state contestate 23 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e per guida senza casco protettivo.

Infine, i poliziotti hanno denunciato per tentato furto un 24enne georgiano poichè aveva provato a rubare un profumo in un centro commerciale di piazza Madonna dell’Arco.