Napoli – Controlli al Maradona ed a Mergellina, arresti a Scampia, Chiaiano e Borgo Sant’Antonio

Controlli allo stadio “Maradona”.

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona”, in occasione delle ultime due partite della stagione calcistica della SSC Napoli, gli agenti del Commissariato San Paolo, i militari dell’Arma dei Carabinieri e i finanzieri della Guardia di Finanza, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 26 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti e, per tale motivo, sono state, altresì, sanzionate amministrativamente; altre 12, invece, sono state sanzionate per irregolarità del biglietto e per altri comportamenti irregolari o pericolosi posti in essere all’interno dei settori.

Inoltre, gli operatori hanno denunciato 8 persone per aver scavalcato i divisori dello stadio, ed un’altra per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

Ancora, nell’ambito dei servizi di contrasto all’abusivismo, gli operatori hanno sanzionato 14 parcheggiatori abusivi, di cui 9 sono stati denunciati poichè sorpresi ad esercitare nuovamente l’attività illecita; mentre, personale della Polizia Municipale ha sequestrato 180 bevande ed un furgone adibito alla vendita di generi alimentari, rimosso 226 veicoli in divieto di sosta contestando complessivamente 341 violazioni del Codice della Strada.

Scampia: tenta di disfarsi della droga. La Polizia di Stato arresta un 25enne napoletano.

Sabato sera, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo che, alla loro vista, ha lanciato tutto ciò che aveva tra le mani dalla finestra, ma è stato bloccato mentre la merce è stata recuperata.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo si era appena disfatto di un panetto di hashish di circa 85 grammi e 59 stecche della stessa sostanza stupefacente. Inoltre, gli stessi hanno rinvenuto nell’appartamento altri 2 panetti e mezzo di hashish del peso complessivo di circa 236 grammi, due bustine di marijuana e diverso materiale per il confezionamento.

Pertanto, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli a Mergellina effettuati dalla Polizia di Stato.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 557 persone, di cui 119 con precedenti di polizia, controllati 192 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministativo, e contestate 12 violazioni del Codice della Strada.

Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato un uomo che stava consegnando un involucro ad un altro soggetto in cambio di denaro. I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere l’iter criminoso e, in quei frangenti, l’indagato, vistosi ormai scoperto, ha tentato invano di liberarsi di un piccolo borsello contenente 11 involucri di cocaina ma è stato bloccato e trovato in possesso anche di 30 euro e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati. Pertanto, un 32enne nigeriano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altresì denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato poiché inottemperante ad un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli.

Chiaiano: minaccia di far esplodere una palazzina. La Polizia di Stato arresta 47enne napoletano.

Nella serata di sabato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito per la segnalazione di una fuoruscita di gas da uno stabile.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato una squadra di Vigili del Fuoco che ha indicato un’abitazione al primo piano da cui proveniva un forte odore di gas.

Gli operatori, dopo aver messo in sicurezza i condomini dell’edificio, hanno bussato alla porta dell’appartamento che è stata aperta da un uomo in evidente stato di agitazione. In quei frangenti l’indagato, con un accendino tra le mani, ha provato ad impedire l’ingresso degli agenti che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato evitando che potesse accadere il peggio.

Pertanto, un 47enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e procurato allarme.