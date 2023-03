Napoli – Controlli a Materdei, rimossi 9 motoveicoli e 12 autoveicoli

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Matteo Renato Imbriani, Amato di Montecassino, Goffredo Malaterra e Benedetto de Falco, in piazzetta San Gennaro a Materdei, salita San Raffaele ed in vico Storto Sant’Agostino degli Scalzi.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 9 motoveicoli e 12 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.