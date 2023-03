Napoli – Rubano 5 transenne, denunciati tre uomini

Mercoledì sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania sono intervenuti per la segnalazione di cinque persone che avevano rubato cinque transenne in via Ponti Rossi per poi caricarle su un furgone.

I poliziotti hanno rintracciato e fermato il furgone in piazza Giuseppe Di Vittorio rinvenendo le cinque transenne asportate poco prima.

Tre napoletani di 32, 39 e 43 anni sono stati denunciati per furto aggravato.