Napoli – Controlli a Chiaia, arresti a Scampia e Porta Capuana

Controlli della Polizia di Stato a Chiaia.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale ed il Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Chiaia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 267 persone, di cui 73 con precedenti di polizia, controllati 120 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo e contestato 16 violazioni al Codice della Strada.

Scampia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 21enne.

Nella scorsa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblica, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, lo ha consegnato al conducente di un’auto in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 100 euro, evidente provento dell’attività delittuosa, mentre nell’intercapedine del muro hanno rinvenuto 12 bustine contenenti circa 15 grammi di marijuana e 10 involucri di hashish del peso complessivo di circa 55 grammi; la vettura, invece, è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, il prevenuto, un 21enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Porta Capuana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 37enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in vico Longo un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata velocemente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 25 grammi di cocaina, e 100 euro evidente provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, il prevenuto, un 37enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.