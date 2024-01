Castellammare – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, personale della Polizia Locale di Castellammare di Stabia, di Gragnano e di Santa Maria la Carità, con i Carabinieri della Forestale, la Guardia di Finanza e personale dell’Esercito Italiano, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia contro lo sversamento illecito di rifiuti, i roghi e le condotte illecite collegate a questi fenomeni.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 5 persone, controllato 12 veicoli e 6 attività commerciali, di cui 3 aree agricole sottoposte a sequestro per esercizio di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni.

Sono in corso ulteriori verifiche della Polizia Municipale in merito ad eventuali abusi edilizi.