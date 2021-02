Napoli – Condannato a quasi 6 anni di carcere, preso latitante

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella zona dei Quartieri Spagnoli finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di confondersi tra le persone per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in via Portacarrese a Montecalvario e hanno accertato che l’uomo, V. V., 72enne napoletano con precedenti di polizia, era irreperibile dal gennaio dello scorso anno in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, poiché condannato alla pena di 5 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché al pagamento di una multa di 15.950 euro.