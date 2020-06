Napoli – Cocaina e marijuana in casa, in manette 24enne

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di via del Cassano in cui hanno rinvenuto una busta con 16 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 15 grammi e 28 involucri di 9 grammi circa di cocaina.

Daniele Romano, 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.