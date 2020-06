Ercolano – Distrutta la statua cinese nella villa comunale

“Questa mattina nel Parco all’interno del Palazzo di Città è stata ritrovata gravemente danneggiata la statua che rappresenta un soldato dell’Esercito di Terracotta che ci era stata donata dal Governo cinese nel 2016”. Lo rende noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

“Anche io ho visto che in questi giorni in tutto il mondo si sta assistendo alla distruzione di statue, ma non riesco proprio a capire perché qualcuno abbia deciso di accanirsi contro una statua che rappresentava il connubio tra due comunità dalla storia millenaria come quelle di Ercolano e Xi’An, prosegue il sindaco.