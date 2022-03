Napoli-Cimitero di Fuorigrotta: rubano i portafiori, denunciati due rumeni

Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cinthia sono stati avvicinati da un passante il quale ha raccontato di aver visto delle persone che si aggiravano con fare circospetto davanti al cimitero di Fuorigrotta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato il cancello d’ingresso aperto e diversi fiori sparsi a terra e, con il supporto degli agenti dei Commissariati Bagnoli e Pianura, hanno effettuato un controllo all’interno della struttura dove hanno constatato che numerosi loculi erano privi dei contenitori portafiori.

Inoltre, gli operatori, nascosti tra i corridoi di un edificio, hanno sorpreso due giovani, identificati per due 18enni rumeni, e li hanno denunciati per furto aggravato e vilipendio delle tombe.