Napoli – Cerca di disfarsi della droga, arrestato 30enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Venezia Giulia hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo disfacendosi di un pacchetto di sigarette.

I poliziotti, dopo averlo recuperato, hanno trovato al suo interno 8 involucri contenenti cocaina ed bloccato l’uomo trovandolo in possesso di altri 2 involucri della stessa sostanza per un totale di 2,34 grammi e 30 euro.

A.C., 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.