Ischia – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Martedì sera gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” ischitana in particolare in località Riva Destra, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Antica Reggia, via Alfredo De Luca e corso Vittorio Colonna.

Nel corso dell’attività hanno identificato 69 persone, controllato 32 veicoli, contestato 20 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida con patente diversa, guida con cellulare, guida contromano, guida con patente scaduta, sorpasso non consentito e per mancata revisione.