Napoli – Barcellona 1-1, le pagelle: Osimhen letale, male Kvara

MERET 6,5: autore di due grandi parate su Gundogan e Lewandowski, sempre sul pezzo. Reattivo

DI LORENZO 6: prova a spingere duettando con Politano, sfortunato quando la palla gli passa sotto le gambe in occasione del gol. Presente

RRAHMANI 6,5: tiene bene la posizione e nel complesso concede poco. Colonna

JUAN JESUS 6,5: gara attenta e ordinata. Gioca con semplicità senza strafare. Pratico

OLIVERA 6: bene in fase di contenimento, trova pochi varchi per le sovrapposizioni ma dimostra buona tenuta dopo l’infortunio. Ritrovato

ANGUISSA 6,5: parte in sordina soffrendo il giro palla blaugrana, poi alza i giri del motore. Suo l’assist per il gol di Osimhen. Diesel

LOBOTKA 6,5: anche lui inizia un po’ troppo timido, poi alza il baricentro della squadra impostando con la solita velocità di gamba e di pensiero. Ispirato

CAJUSTE 5,5: non trova molti spazi per inserirsi, si sacrifica in fase di non possesso. Meno dinamico del solito. Compitino (dal 67′ TRAORE 6,5: buono l’impatto sul match, si muove molto tra le linee dialogando bene con i compagni. Frizzante)

POLITANO 6: anche se non si rende molto pericoloso in area avversaria prova sempre a saltare l’uomo e a creare scompiglio. Esce per un problema muscolare. Indomito (dal 77′ RASPADORI s.v.)

KVARA 5,5: poco lucido negli ultimi sedici metri, risulta confusionario e prevedibile nelle giocate. Calzona lo sostituisce. Inconcludente (dal 67′ LINDSTROM 6,5: entra bene in partita provando sempre la giocata. Garantisce maggiore brio e imprevedibilità alla manovra offensiva. Folletto)

OSIMHEN 7: gara abbastanza anonima fino alla zampata vincente da bomber di razza. Calzona lo stava togliendo poco prima del gol. Letale (dal 77′ SIMEONE s.v.)