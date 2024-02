Cagliari – Napoli 1-1, le pagelle: non basta Osimhen, male Juan Jesus, Kvara e Zielinski

MERET 6: rischia tanto con un’uscita avventata nel primo tempo, non può nulla sul gol di Luvumbo. Fulminato

MAZZOCCHI 6: in fase difensiva tiene bene, spinge molto arrivando spesso sul fondo. Propositivo

RRAHMANI 6: salvato dal Var che cancella il suo autogol, per il resto non commette errori presidiando bene la zona. Riabilitato

JUAN JESUS 5: non stava demeritando ma la dormita sul gol di Luvumbo è fatale. Sciagurato

OLIVERA 6: tanta corsa e fisicità sull’out di sinistra, copre tutta la fascia con continuità. Corridore

ANGUISSA 5,5: non riesce a garantire il solito dinamismo. Si inserisce raramente ed è poco presente anche in fase di contenimento. Opaco

LOBOTKA 6: prova a far girare la squadra ma non sempre trova le giuste geometrie. Si sacrifica nel fare filtro, sfiora il gol nel finale. Caparbio

ZIELINSKI 5: spesso ai margini della manovra, tocca pochi palloni. Mai una giocata degna delle sue qualità. Ectoplasma (dal 79′ CAJUSTE s.v.)

RASPADORI 6,5: si muove tanto, sua la pennellata per la testa di Osimhen che segna. Impegna Scuffet nel primo tempo, uno dei pochi a provarci sempre. Velenoso (dal 79′ LINDSTROM s.v.)

OSIMHEN 7: si sbatte e lotta su ogni pallone. Arriva sempre prima dell’avversario, sigla la rete del vantaggio con un bel tuffo di testa. Fondamentale (dall’85’ SIMEONE s.v.)

KVARA 5: altra partita in ombra. Raramente salta l’uomo, sembra privo di idee e di brillantezza. Mai pericoloso. Scarico (dal 73′ POLITANO 6: discreto impatto sulla gara, vicino al gol con un tiro di punta in stile futsal. Reattivo)