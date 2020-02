Napoli – Arresti in città: il bilancio

Ieri mattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Duchesca una persona con una scatola di scarpe in mano che, alla vista della volante, ha tentato la fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo ed hanno rinvenuto all’interno della scatola 8 buste di varie dimensioni contenenti marijuana per un peso complessivo di 1 Kg.

Obinna Christian Nnamani, 33enne nigeriano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lunedì mattina gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Domenico Fontana un’auto parcheggiata in doppia fila e due persone che stavano frugando all’interno di un altro veicolo in sosta.

I poliziotti hanno bloccato i due uomini rinvenendo nella loro autovettura diversi attrezzi atti allo scasso.

A.R e E.B., 35 e 34 anni napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.