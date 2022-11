Napoli- Arresti a Materdei e Poggioreale

Materdei: sorpreso con pistola e munizioni. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena hanno effettuato un controllo presso il deposito di un uomo in via Fontanelle dove, su una mensola dietro alcuni pezzi di ricambio di motocicli, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Beretta cal.9×21 con matricola abrasa e 10 cartucce; inoltre, in una busta sopra un’altra mensola, hanno rinvenuto 64 cartucce cal.9×21 e 5 cartucce cal.38 special.

V.I., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina.

Poggioreale: rubano e tentano la fuga. Arrestati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Arabia sono stati avvicinati da un’auto con a bordo delle persone le quali hanno segnalato tre uomini che si erano introdotti in un’area adibita a deposito dopo aver aperto un varco su un muro di recinzione.

I poliziotti, con il supporto delle pattuglie del Commissariato Vasto-Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono entrati nell’area ma i tre, alla loro vista, si sono dati alla fuga ed uno di essi si è disfatto di un sacco in cui gli operatori hanno rinvenuto vari tubi di rame e materiale ferroso.

Gli operatori hanno bloccato, non senza difficoltà, due dei fuggitivi mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

C.C., e N.C., romeni di 25 e 30 anni, sono stati arrestati per furto aggravato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.