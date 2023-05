Napoli- Arresti a Gianturco e Scampia

Scampia: tenta di rubare un’auto. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Labriola, hanno notato un uomo armeggiare su un veicolo in sosta ma lo stesso, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra due cacciaviti per poi darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un pomello di vetro con base di ferro e di una chiave a “T”; inoltre, hanno accertato che la serratura della portiera lato guida del veicolo era stata danneggiata.

Un 50enne napoletano è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Gianturco: aggredisce un poliziotto libero dal servizio. Arrestato.

Ieri mattina un agente del Commissariato San Ferdinando, libero dal servizio, nel camminare in un parco privato di via Santa Lucia Filippini, ha notato un uomo a bordo di un ciclomotore che stava tentando di oltrepassare dei paletti in ferro posti all’ingresso del varco pedonale del parco.

L’agente si è qualificato e lo ha invitato ad utilizzare il varco preposto all’accesso dei veicoli, ma il conducente ha inveito contro l’operatore per poi colpirlo più volte con un casco alla testa; infine, si è allontanato a piedi spingendo il veicolo.

Il poliziotto ha contattato il 113 mentre seguiva l’uomo e, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale giunta sul posto, lo stesso è stato bloccato in corso Garibaldi.

Un 33enne napoletano è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.