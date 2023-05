Napoli – Arrestato pluripregiudicato alla Stazione centrale

Ieri, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Napoli, durante i servizi straordinari di controllo nell’ambito dell’operazione Alto Impatto, nella stazione di Napoli Centrale, hanno rintracciato e arrestato O.K., 29enne nigeriano con precedenti di polizia, poiché destinatario di un ordine di carcerazione.

In particolare, i poliziotti, unitamente a personale dell’Esercito Italiano impiegato nell’operazione stazioni sicure, hanno notato il 29enne mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nella stazione di Napoli Centrale, nei pressi della biglietteria self-service.

Gli operatori hanno accertato che lo stesso risultava destinatario di un provvedimento di carcerazione di cinque giorni emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine – Ufficio Esecuzioni Penali – per il reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.