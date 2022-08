Napoli- Alto impatto al centro storico: il bilancio

Alto impatto in centro storico.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i motociclisti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Calenda.

Nel corso dell’attività sono state identificate 84 persone, controllati 58 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 20 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per circolazione di veicolo già sottoposto a sequestro.

Infine, sono state denunciate 2 persone per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.