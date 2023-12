Napoli – Alto impatto a Porta Nolana contro il mercato abusivo: ripristinato lo stato dei luoghi

Nella giornata di ieri, ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare efficacemente la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, individuato nella mattinata di sabato il momento di massimo afflusso, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e con l’ausilio di personale dell’ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Nolana, Marvasi, Caracciolo di Bella, Marco di Lorenzo, Carlo Poerio, Carmignano, Conforti, Mignogna, Poerio, S. Candida, Lorenzo Fazzini e piazza Mancini, aree particolarmente afflitte dal “bazar”.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza del “mercato abusivo” ed hanno prelevato numerosi capi di abbigliamento e merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti ed è stato possibile ripristinare lo stato dei luoghi.

Infine si sono stati rimossi due veicoli in via Marvasi.