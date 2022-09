Napoli- Alleanza Democratica celebra il primo anniversario del giornale e lancia il PD alle prossime elezioni

Si è tenuto a Napoli, nella splendida cornice dell’Hotel Terminus, un incontro, promosso dall’On. Nello Formisano, per celebrare il primo anniversario del giornale di Alleanza Democratica. Presenti alla kermesse, oltre al padrone di casa Formisano, il Direttore della testata on- line Ettore Nardi, il Senatore Giuseppe Ossorio, il Vice Sindaco di Torre del Greco Enrico Pensati e le candidate per Camera e Senato de PD Valeria Valente e Nora Di Nocera.

Nei vari interventi è stata sottolineata l’importanza di un voto verso una forza progressista, in contrapposizione agli attuali partiti di destra. La fiducia in un risultato positivo ed l’invito ad esprimere la preferenza PD, specie al Senato, sono stati i concetti trainanti del convegno.

Particolarmente interessante l’intervento del Senatore Ossorio, fedele repubblicano, che pur invitando fortemente a votare PD, ha spronato il maggior partito di centro sinistra a non cedere alle spinte autonomiste dei governatori del nord.