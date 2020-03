Napoli – 14 panetti di hashish in casa, in manette 32enne

Stamattina gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Grassi nell’appartamento di un uomo che è stato trovato in possesso di 14 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,4 kg.

Francesco Sannino, 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.