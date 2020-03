Napoli – Per strada senza valido motivo e in possesso di marijuana, denunciato un uomo

Ieri sera gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno controllato una persona in viale degli oleandri.

I poliziotti hanno rinvenuto indosso al giovane una bustina contenente 5 grammi di marijuana e lo hanno segnalato amministrativamente ai sensi dell’art.75 DPR 309/90. Inoltre, poiché l’uomo non è stato in grado di fornire valide motivazioni riguardanti la sua presenza in strada, è stato denunciato ai sensi dell’art.650 c.p. per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.