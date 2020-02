Muravera – Turris 0-3 (31′ Celiento, 58′ Longo, 78′ Sowe): i corallini calano il tris in Sardegna

Al 94′ finisce la partita.

Al 90′ concessi quattro minuti di recupero.

All’88’ contropiede dei corallini con Sowe, stavolta il numero 10 viene fermato dal palo.

All’87′ occasione per il Muravera con Moi che non riesce a colpire da pochi passi.

All’86’ tiro di Masia da oltre 30 metri, Lonoce si distende e fa suo il pallone.

All’85’ ci prova il Muravera prima con Mereu e poi con Lepore. Ammonito Palma.

All’84’ entra Franco, fuori Alma.

Al 78′ terzo gol della Turris con Sowe, che batte il portiere sardo con un preciso tiro nell’angolino.

Al 71′ triplice cambio Muravera: fuori Nurchi, La Vista e Kujabi, per Loi, Mereu e Kadi.

Al 70′ tiro da fuori di Prisco, il pallone finisce altissimo.

Al 69′ altro cambio Turris: dentro Prisco per Longo.

Al 67‘ gara spezzettata dai cambi, si gioca pochissimo. La Turris amministra bene.

Al 66′ cambio Turris: dentro D’Alessandro per Aliperta.

Al 62′ per i sardi fuori Manca e Buonacquisti, in campo Marongiu e Masia. Per la Turris out Celiento, al suo posto Sowe.

Al 59′ fuori Alma, dentro Forte.

Al 58′ raddoppio della Turris con Longo, bravo a finalizzare un ottimo contropiede.

Al 55′ giallo per Di Nunzio.

Al 54′ ammonito Satta.

Al 50′ proteste Muravera che chiede un rigore per un fallo su Bonacquisti, l’arbitro lascia correre.

Al 45′ inizia la ripresa.

Secondo tempo

Fine primo tempo

Al 45′ Kujabi tira sull’esterno della rete dando l’impressione del gol.

Al 44‘ gioco fermo per un infortunio alla caviglia di Alma.

Al 38′ Muravera pericoloso. Su calcio d’angolo Bonacquisti tutto solo spedisce di testa fuori.

Al 35′ i corallini provano a scuotersi, dopo essere stati a lungo in difficoltà.

Al 31′ Turris in vantaggio con Celiento, che realizza approfittando di un pasticcio difensivo dei sardi.

Al 27′ tiro di Manca, blocca Lonoce.

Al 26′ Nurchi serve Kujabi che calcia alto da posizione favorevole.

Al 21′ ancora occasione Muravera. Cross di Satta e tiro al volo di La Vista, bravissimo Lonoce ad opporsi.

Al 19′ Muravera vicino al vantaggio. Tiro-cross di Nurchi dalla sinistra, La Vista non arriva per un nulla sul pallone in scivolata.

Al 14′ giallo per Esempio. Meglio i sardi in questa prima fase di gara.

Al 10′ fallo di mano di Manca su azione da corner, la palla era finita in rete ma l’arbitro ferma il gioco.

All’8′ occasione Muravera con Satta, che recupera palla e salta due avversari, il suo tiro dal limite viene deviato in angolo da Lonoce.

Al 4′ ci prova Buonacquisti da lontano, nessun problema per Lonoce.

Al 2′ La Vista mette un pallone in mezzo, libera la difesa corallina.

Al 1′ inizia il match.

Primo tempo

FORMAZIONI UFFICIALI

MURAVERA: Martorel, Satta, Spanu, Lepore, Bruno, Moi, La Vista, Bonacquisti, Manca, Kujabi, Nurchi. A disp: Atzori, Kadi, Lampis, Legal, Loi, Marongiu, Masia, Mereu, Vignati

TURRIS: Lonoce, Giofre , Varchetta, Palma, Aliperta, Longo, Celiento, Di Nunzio, Alma, Fabiano, Esempio. A disp: Piazza, Franco, Di Dato, Sowe, D’Alessandro, Fabiano, Prisco, Forte