Milano – Trovato con 900 dosi di cocaina, arrestato 46enne

È stato trovato a Milano in possesso di oltre 900 dosi di cocaina pronta per essere spacciata ed è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Milano.

Gli agenti stavano effettuando un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e si sono insospettiti dopo aver notato che l’uomo dopo aver parcheggiato la propria auto è entrato in un’altra, sempre parcheggiata, e dopo aver rovistato un po’ all’interno ne è riuscito.

Il 46enne, cittadino straniero, residente in Italia e regolare nel nostro Paese è stato trovato in possesso di quattro mazzi di chiavi di due appartamenti e di due autovetture, mentre dentro il portaoggetti della seconda auto nascondeva 19 involucri di cocaina e un bilancino di precisione.

Estesa la perquisizione nella cantina di pertinenza dell’abitazione dove l’uomo è domiciliato, gli agenti hanno sequestrato 878 involucri di cocaina e un altro bilancino di precisione, invece, nell’appartamento dove il 46enne risiede, nella provincia di Monza Brianza, sono stati trovati due salvadanai con più di 16mila euro in contante.